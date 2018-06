Tunisie: Le BIT et le programme d'appui aux zones défavorisées

Un projet appuyé par le BIT a consisté à réunir trois sources d'eau (Aïn Sultan, Aïn Mizab et Aïn Maklaou) et à les relier à un système de contrôle manuel, situé aux entrées des champs de figuiers et d'oliveraies. Ce projet a permis d'exploiter de façon systématique et moderne 20 hectares de figuiers, et de rassembler un nombre important d'agriculteurs pour assurer une meilleure exploitation de l'eau.

Khaled Hrichi, ouvrier spécialisé dans le carrelage et la valorisation des déchets de carrière, explique : «J'ai eu la chance de travailler et comme le reste du groupe, j'ai été formé dans le bâtiment. Nous avons appris les techniques de carrelage en utilisant la pierre sculptée, une technique oubliée que nous avons essayé de faire revivre à travers la méthodologie du Bureau international du travail. Thala ne reste pas de marbre... elle le travaille» !

