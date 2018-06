Tunisie: Venez écouter le silence

Sur le parvis, l'éclairage est réussi, un dais abrite un orchestre qui s'entraîne et aide à patienter.

A l'intérieur, changement d'atmosphère : la climatisation est flambant neuve, les sièges alternent avec des tables et des podiums joyeusement envahis. Le public est curieux, attentif, on fait taire les enfants à renfort de grands chuts autoritaires. Le metteur en scène, Bahram Alaoui, nerveux, arpente la scène à grands pas, parle au téléphone.

Dans le jardin, les musiciens ont le trac. On entre dans le silence. Les acteurs investissent la scène, silhouettes noires, monolithiques, figées. On a la curieuse impression de pouvoir toucher le silence. Jusqu'à ce qu'éclate la musique et que se relâche la tension.

Puis se déroule ce qui est plus une célébration qu'une pièce de théâtre, une occupation des lieux par ceux que la société, par indifférence, distraction, ou ignorance, a marginalisés. La scène appartient aux sourds, et ils ont bien l'intention de se faire entendre. Acteurs et musiciens sont, ce que l'on appelle d'une façon politiquement correcte, des malentendants. Eux savent bien qu'il suffit de vouloir les écouter.

Par leur gestuelle, par mime, par pantomimes, par le langage des signes, par celui de la dérision, par la chorégraphie, ils racontent leurs histoires, improbables quelquefois, pertinentes souvent, émouvantes toujours. Et le public des parents et amis des malentendants, qui comprend mieux que nous le langage des signes, répondait avec chaleur et émotion.

Un seul regret, la lumière trop crue sur la salle, trop faible sur la scène gênait la concentration et encourageait les mouvements du public. Un autre regret plus politiquement incorrect : on aurait aimé que les héritiers de Habib Achour, et de tous ces syndicalistes historiques qui ont habité ces lieux, aient pu voir qu'il est toujours possible de communiquer sans cris et tremblements.