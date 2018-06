Tunisie: D'officine de Tunisie (Spot) Les pharmaciens en colère

Ledit syndicat avait opposé, dans un communiqué publié récemment, son refus catégorique au projet de loi visant à modifier le décret n° 92-1206 du 22 juin 1992 relatif à l'organisation de l'exploitation des officines de détail et l'arrêté du 26 août 1993 fixant les conditions d'établissement des listes d'attente. Le projet a été élaboré sans que le Spot ne soit consulté et aura des conséquences désastreuses sur les officines, avait déclaré à notre journal son président, Mustapha Laâroussi.

Il s'est montré disposé à «accepter le principe de révision de toutes les lois qui régissent la profession, y compris le décret en question sur des bases objectives et transparentes et sans porter atteinte à la viabilité des officines existantes et celles à créer», et ce, dans le cadre d'une démarche globale incluant le Spot.

Selon la motion adoptée par cette assemblée, le Spot a exprimé son «refus de toute politique d'exclusion contre le syndicat et les tentatives de marginalisation dont il est victime» et a exigé «sa participation à la révision de tous les textes de loi régissant la profession».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.