Ile Maurice: Emploi des jeunes - Du nouveau pour les chômeurs

C'est l'un des principaux piliers annoncés dans le Budget 2018-19. Le Premier ministre et ministre des Finances a indiqué dans son discours, le 14 juin, qu'un investissement de Rs 1 milliard sera consacré à l'emploi des jeunes.

Au départ, environ 14 000 ont été ciblés. Des instances telles que le Human Resource Development Council (HRDC), le National Skills Development Programme (NSDP) ou encore le Youth Employment Programme (YEP) seront appelées à jouer un rôle plus important. Au ministère du Travail, des fonctionnaires travaillent sur l'application des mesures. Survol.

Le Youth Employment Programme

Bien que ce projet ait eu un bilan mitigé ces dernières années, le gouvernement veut y croire. Pravind Jugnauth a souligné que 3 500 jeunes seront retenus sous le YEP. Ainsi, au ministère du Travail, on annonce une refonte totale pour rendre le programme plus «efficient and effective».

Selon nos recoupements, plusieurs changements ont été apportés. Au ministère, on annonce que l'intégration du YEP au site web mauritiusjobs.mu est sur le point d'être finalisée.

Un contrôle constant est effectué en ce qui concerne les compagnies enregistrées, surtout une fois que les jeunes y ont été placés.

Un exercice de marketing amélioré est également prévu, car on estime que les demandeurs d'emplois ne sont pas toujours au courant des opportunités qui existent. L'on compte aussi fournir la formation appropriée aux jeunes chômeurs avant qu'ils ne fassent une demande d'emploi, à travers le NDSP, afin d'améliorer leurs chances de «secure a job».

Le National Skills Development Programme

3 000 jeunes de 17 à 25 ans ont été identifiés pour intégrer le NSDP. Parmi, certains détiennent seulement le School Certificate. Ils bénéficieront de formations appropriées afin d'être employables. «Le HRDC, de même que le ministère de l'Éducation, sont favorables à cette décision», indique-t-on.

Toutefois, ce n'est pas la première fois que le Budget mentionne l'apport du NSDP. Il y a deux ans, Pravind Jugnauth annonçait «the enlistment of 4000 youths under the NSDP for training in technical skills that are in high demand». Des filières telles que les TIC, le tourisme, les soins paramédicaux ou encore la construction avaient été citées. Alors que l'exercice budgétaire de l'année dernière soulignait que 2 500 jeunes ont bénéficié de formations et de placements sous le NSDP. Où en sommes-nous ?

À mai 2018, 3 843 jeunes suivaient des formations sous le NSDP. Le HRDC a, quant à lui, considéré des demandes d'inscription de 11 837 candidats. Le nombre de jeunes inscrits sous le NSDP s'élève à 15 680 (voir tableau).

Selon les chiffres qui nous ont été communiqués, le plus grand nombre de candidats inscrits sous le NSDP ont opté pour une formation en Tourism and hospitality. Ils sont 1 640 au total. Les TIC ont séduit 1 365 jeunes, alors que les formations médicales et paramédicales ont vu la participation de 545 chômeurs.

Au ministère du Travail, on indique que même s'il n'existe aucune loi pour employer les jeunes qui ont reçu une formation du NSDP, ceux qui en bénéficient ont une meilleure chance de trouver un emploi. Cependant, l'application de ce programme comporte certains défis, dont un taux d'abandon dans certaines filières. À l'instar d'un désintérêt pour le secteur manufacturier, la menuiserie ou encore les services de nettoyage.

D'ailleurs, par rapport aux services de nettoyage, pour attirer un plus grand nombre de personnes, les critères d'éligibilité ont été modifiés et peuvent inclure des candidats qui ont jusqu'à 50 ans.

Youth Service Programme

Autre mesure annoncée : le Youth Service Programme. Cette formation, qui vise un premier groupe de 1 000 jeunes âgés entre 17 et 25 ans, sera sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des sports. Après que ces derniers auront complété la formation, ils obtiendront un Certificat de compétence. Au ministère concerné, on explique travailler toujours sur les modalités de ce projet.

Même son de cloche au ministère de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives, qui devrait gérer le SME Employment Scheme pour un premier groupe de 1 000 diplômés qui souhaiteraient commencer leur propre petite et moyenne entreprise.

Du reste, l'Employment Rights Act sera amendée lors du Finance Bill pour permettre l'application du Work from Home, autre annonce du Premier ministre, ciblant principalement les femmes.