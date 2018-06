Algérie: Brouillage radiophonique-Espagne - 102 nouvelles plaintes déposées par l'Algérie

Le ministre a révélé dans ce contexte que la wilaya bénéficiait d'une présence périodique dans tous les rendez-vous d'information, espaces et différents programmes, rappelant que "plus de 21 thèmes ayant trait à la wilaya ont été diffusés durant les trois derniers mois dans des bulletins d'information dont 20 % sont des visites et conférences et 80 % des enquêtes et reportages de développement, un chiffre, a-t-il dit, qui reflète la présence de la wilaya dans les rendez-vous d'information à raison d'une fois sur 5 jours". En ce qui concerne la couverture des rendez-vous festifs, cette dernière est soumise au principe "d'alternance entre les wilayas".

Aussi, il a affirmé que cette stratégie globale pour la transition vers "le tout numérique" constituait "une opportunité pour la diversification de l'économie nationale à travers la création de richesses et d'emploi, relavant que cette stratégie contribue aussi à l'émergence d'un nouvel écosystème pour l'audio-visuel fondé sur les technologies de l'information et de la communication (TIC)".

C'est dans cet esprit que 102 nouvelles plaintes ont été déposées auprès de l'Espagne en 2016 et 2017", a souligné le ministre en réponse à un député lors d'une plénière consacrée aux questions orales, présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Said Bouhadja.

