Sud-Soudan: Signature de l'accord sur un cessez-le-feu, l'ONU salue l'engagement des belligérants

En collaboration avec l'IGAD et l'Union africaine, les Nations Unies sont prêtes à soutenir les dirigeants et le peuple du Soudan du Sud dans la recherche d'un accord équitable, inclusif et réalisable, a ajouté le porte-parole.

Saluant l'intention des parties de poursuivre les négociations pour finaliser les propositions de rapprochement de l'IGAD, le chef de l'ONU "exhorte toutes les parties à faire preuve de leadership politique à ce stade critique du processus de paix et à se mettre d'accord sur les questions de gouvernance et de sécurité", a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré encouragé par l'accord signé mercredi par les parties en conflit au Soudan du Sud dans la capitale soudanaise, Khartoum, et a exhorté les belligérants à faire preuve de leadership politique afin de faire plus d'efforts dans l'intérêt de la paix dans ce pays déchiré par les violences.

La différence c'est que, cette fois-ci, la communauté internationale a accentué la pression et menace notamment de sanctions des proches du président Salva Kiir et de son rival.

C'est désormais aux délégations qui resteront à Khartoum de continuer les négociations. Selon une analyste politique, il s'agit plus d'un accord de principe, et tout reste encore à faire. Celle-ci ajoute que les deux parties ont fait l'objet d'intenses pressions pour signer un accord avant la fin de la semaine ou risquer des sanctions des Nations unies.

Selon le ministère des Affaires étrangères à Khartoum, l'accord prévoit d'abord un cessez-le-feu permanent qui devrait entrer en vigueur dans les prochaines 72 heures. Il s'accompagnera d'un désengagement militaire, de l'ouverture d'un couloir humanitaire et de la libération des prisonniers de guerre et de détenus politiques. Le texte mentionne le déploiement de troupes régionales pour superviser le cessez-le-feu.

L'accord a été signé en personne par le président Salva Kiir et Riek Machar, le leader du principal mouvement d'opposition. Sous la pression internationale, les deux hommes se sont rencontrés la semaine dernière à Addis-Abeba. Et négocient depuis lundi à Khartoum.

ALGER- L'accord de paix signé mercredi entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar à Khartoum, qui prévoirait la mise en place d'un cessez-le-feu dans les trois jours, a été salué et encouragé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

