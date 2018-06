Algérie: Tizi-Ouzou - Ouverture de la 2ème édition du Festival international des films d'écoles

Cette année, le thème central du festival est "L'éducation à la paix", un thème qui "donne un souffle porteur d'espoir et reflète les préoccupations des enfants et des jeunes quelle que soit leur nationalité", ont souligné les organisateurs.

Des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Culture pour "pouvoir mieux préparer la prochaine édition qui aura lieu, soit ici même à Tizi-Ouzou ou à Alger et, partant, susciter et promouvoir une production nationale", assure Arab.

Des fictions courtes et des animations qui racontent le monde de l'enfance, "Au fil de l'eau", "On veut tous aller à l'école", "Manolo", "Le trésor oublié" et "Mémo", ont été projetées pour un public moyen constitué dans sa majorité d'enfants accompagnés par leurs parents.

