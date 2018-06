Algérie: Programme national des grands transferts d'eau - Souk Ahras parmi les wilayas bénéficiaires

Souk Ahras — La wilaya de Souk Ahras a été intégrée au Programme national des grands transferts d'eau en bénéficiant d'une opération de transfert à partir du barrage de Chafia (wilaya d'El Tarf), a révélé le wali de Souk Ahras, Abbas Badaoui.

L'opération, retenue à la faveur des orientations du président de la république, vise à résorber le grand déficit que connait la wilaya en approvisionnement en eau potable, en eau d'irrigation et industrielle en raison de la faiblesse des ressources hydriques locales, a indiqué le chef de l'executif local à l'APS.

La wilaya de Souk Ahras bénéficiera au titre de ce programme, qui concerne également les wilayas de Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi et Khenchela, de 180 millions m3 par an dans une première phase puis bénéficiera dans une autre phase de 300 millions m3 par an, soit un volume qui couvre les besoins de la wilaya et les dépasse, a affirmé M. Badaoui.

Ces eaux permettront également d'approvisionner le futur complexe de phosphate de la commune d'Oued Kebrit dont les travaux devront démarrer rochainement, a ajouté M. Badaoui.

Lors de sa visite fin février à Souk Ahras, le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader "très faible" et devait être élargie pour développer la production agricole et contribuer à réduire la facture des importations.