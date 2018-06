Algérie: Necib met en service des projets hydrauliques pour alimenter près de 45 000 habitants à Bouira

Le ministre a clôturé sa visite dans la commune d'El-Asnam, à l'Est de Bouira, où il a aussi mis en service un dédoublement d'un réseau AEP devant alimenter El-Asnam et la municipalité voisine de Bechloul (Est).

Hocine Necib a visité également la commune de l'extrême sud de Bouira, à savoir Hadjra Zerga, où il a inauguré un réseau d'AEP, nouvellement réalisé, pour alimenter la commune et les localités limitrophes, à l'image notamment de Zaouia, Ouled Makhlouf, Drabnia et Triricha, pour un montant de 40 millions de dinars, d'après les explications fournies lors de la visite ministérielle.

A Souk Lakhmis (ouest de Bouira), M. Necib a mis en service également un réservoir d'une capacité de 2000 M3, destiné à alimenter Souk Lakhmis et six localités rurales d'El-Mokrani qui comptent une population de quelque 15 000 habitants, selon les détails recueillis sur place. Une enveloppe de 270 millions de dinars a été allouée à cette opération qui porte aussi sur la réalisation d'un réseau d'alimentation en eau potable pour ces régions enclavées.

"Les localités concernées par ces projets sont Ouled Brahim et Arkoub, relevant de Bouderbala, et le village Sebkhi, dans la commune de Boukram.

Dans la commune de Bouderbala, le ministre a inauguré un réservoir d'une capacité de 1000 M3 d'eau et une station de pompage (SP4) d'une capacité de 85 M3 par heure devant alimenter la station de pompage n 5 destinée à raccorder les villages et autres zones éparses de la commune voisine de Boukram.

