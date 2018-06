Mali: L'ONU renouvelle pour un an sa mission dans le pays

- Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont renouvelé jeudi à l'unanimité, et pour un an, la mission multidimentionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), en réclamant plus de progrès rapides dans le processus de paix.

Cette mission "ne restera pas pour toujours au Mali" et "cette résolution est claire sur le fait que nous ne pouvons plus accepter de retards" pour la paix, a indiqué l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis auprès de l'ONU, Jonathan Cohen.

La Minusma compte quelque 15.000 Casques bleus, soit l'une des missions les plus importantes de l'ONU, déployée depuis 2013 au Mali.

Après la conclusion en 2015 d'un accord de paix et de réconciliation au Mali, une élection présidentielle est prévue le 29 juillet et l'ONU espère un scrutin "inclusif, libre, juste, transparent et crédible", précise la résolution rédigée par la France.

Le texte souligne l'"impatience" du Conseil de sécurité "face aux retards persistants" dans "l'application entière" de l'accord de paix de 2015.

La résolution maintient les effectifs actuels de la Minusma, demande de définir de meilleures priorités dans leur mission, réclame des équipements aéroportés supplémentaires, et évoque la possibilité d'établir à long terme une stratégie de sortie du pays pour l'ONU.