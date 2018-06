Algérie: Mila - Perspectives prometteuses avec la mise en service de la pénétrante Djendjen-El Eulma

Dans la région de Boufouh, le ministre s'est enquis de la voie de contournement de 12 km entre la commune de Mila et celle de Sidi Merouane et a ordonné l'achèvement des travaux restants et la remise du projet "dans les prochaines quatre mois".

Sur le moyen terme, le travail est dirigé vers le doublement de la RN 5 sur 36 km entre Mila et Oued El Athmania devant être exécuté en plusieurs tranches dont la première de 16,2 km entre le chef-lieu de wilaya et l'autoroute Est-ouest à hauteur de la commune d'Oued El Athmania.

Réalisé à 78%, cet ouvrage d'art désenclavera les mechtas de la région et dynamisera les activités économiques en reliant Jijel à Sétif via Mila, a noté le ministre qui a inauguré dans la commune d'Amira Arrès un pont de 33 mètres reliant le chemin de wilaya CW-6 à la RN-105.

Le ministre s'attend à ce que les travaux de réalisation de cet "important" ouvrage d'art "démarrent dans les quelques prochains jours" et nécessitant "entre 9 et 10 mois" de travaux.

- Le ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé, jeudi, à Mila que cette wilaya connaitra des "perspectives prometteuses" et "un grand changement avec la mise en service de la pénétrante de l'autoroute Est-ouest reliant le port de Djendjen à El Eulma".

