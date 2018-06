Tunisie: Une victoire pour l'honneur et pour... l'histoire

Le but de Khazri fut suffisant pour que la Tunisie termine le Mondial russe sur une note positive en remportant la victoire devant la modeste fromation panaméenne. Un ouf de soulagement en fin de partie, puisque la défense tunisienne n'a pas encaissé de but dans les cinq minutes du temps additionnel, comme ce fut malheureusement le cas au match d'ouverture face à l'Angleterre.

Nous étions crurieux de voir l'attitude de nos joueurs après la pause. La réaction tunisienne ne s'est pas fait attendre. Nous jouions la 51' quand Naïm Sliti, fidèle à lui-même, mena la danse en servant Khazri qui sert à son tour et sur un plateau Ben Youssef. Ce dernier n'avait qu'à terminer le travail en logeant la balle dans les filets de Penedo, offrant à la Tunisie le but de l'égalisation (51').

Mais encore une fois, les erreurs défensives furent fatales à notre team national qui encaissa un but contre le courant du jeu. Les Panaméens allaient ouvrir le score sur la première occasion qui s'est présentée à eux quand Jose Rodriguez s'incrusta dans l'axe de la défense et la trajectoire de sa balle d'être déviée accidentellement par Meriah qui trompa son gardien Mathlouthi et de marquer contre son camp (33').

Avec une possession du ballon de l'ordre de 60% pour la Tunisie contre 40% pour le Panama, il était clair que notre sélection dominait légèrement les débats. En tout cas, ce sont les nôtres qui se montraient plus déterminants. En témoigne le tir de la tête de Bédoui sur un corner et qui fut intercepté par le portier panaméen, Penedo (20').

