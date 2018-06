Tunisie: Et ça passe pour le Brésil !

Il termine surtout ce soir l'une des plus belles journées de football de ces quatre dernières années. L'élimination de l'Allemagne, déjà jouissive en elle-même, permet surtout aux Brésiliens d'éviter la Mannschaft en huitièmes de finale et de se préparer à affronter un Mexique qui vient de se faire très peur en perdant 3-0 contre la Suède. Pas un cadeau pour autant, mais déjà une petite promesse.

Symbole de ce match maîtrisé, l'ouverture du score brésilienne avait apparemment été répétée. Ouverture de Coutinho par-dessus la défense, Paulinho qui fonce dans l'axe, prend tout le monde de vitesse, puis lobe Stojković du bout du pied. À la 18e minute, dix-sept minutes avant le but du 1-0, le même scénario s'était produit et, même si Coutinho n'avait pas encore réglé la mire, la défense centrale serbe s'était déjà concentrée sur Gabriel Jesus, délaissant un Paulinho laissé bien seul. Laissé à l'écart de ce petit stratagème, Neymar ne déçoit pas pour autant. Omniprésent, allant chercher les ballons très bas, distribuant quelques petits ponts à l'occasion, l'attaquant du PSG crée le danger en permanence. Sans oublier de faire une dizaine de roulades quand Ljajić le tacle, ou de se tenir théâtralement la tête quand Kolarov lui effleure le visage, histoire de ruiner ce bar de Rio qui offre un shot à tous ses clients à chacune de ses chutes.

Mais la Seleção n'était pas encore qualifiée, et la blessure de Marcelo, remplacé par Filipe Luís dès la 10e minute face à la Serbie, faisait naître une pointe de doute. Mais non, la sortie de l'indispensable arrière gauche n'a pas suffi à effacer un fait : puisque la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est que 2014 est loin. Finie la peur. Ce soir, contre la Serbie, le Brésil a assuré le coup, sans faire de grande folie, mais sans jamais être inquiété. Et c'est bien tout ce qu'il recherchait.

Et soudain, un léger frisson parcourt la colonne vertébrale du Brésil. Et s'ils avaient ri trop tôt? Après la défaite de l'Allemagne face à la Corée du Sud, les réseaux sociaux brésiliens avaient explosé de messages moqueurs célébrant l'élimination du bourreau de 2014.

