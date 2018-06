Tunisie: La Suède ne plaisante pas !

Ce qui, finalement, est tout sauf une surprise. Mais grâce à quoi, à qui ? A sa base arrière d'abord. Longtemps exportatrice de fer dans toute l'Europe, la Suède en a vraisemblablement gardé en stock pour sa défense. Laquelle n'a encaissé que deux buts depuis le début du Mondial (contre les champions du monde allemand). Emmenée par le capitaine Andreas Granqvist, auteur de deux buts (sur penaltys) depuis le début du Mondial, l'arrière-garde suédoise est, en effet, sa principale force. A l'image de son homme fort, l'équipe est exemplaire de solidarité et de combativité. Autour du capitaine, l'apport des latéraux Lustig et Augustinsson anime un 4-4-2 solide.

Tombés dans un groupe relevée avec le Mexique et l'Allemagne, les Scandinaves ont timidement débuté par une victoire 1-0 contre la Corée du Sud avant de frôler l'exploit contre la Mannschaft, meurtris par un coup franc miraculeux de Kroos à la dernière seconde. « On rêve de faire de grandes choses, bien entendu. On sait ce que l'on a accompli pour arriver jusqu'ici », prévenait Forsberg au micro de la Fifa. Avant d'affronter le Mexique, l'objectif était donc simple : gagner pour se donner une chance de voir les huitièmes. Mission plus qu'accomplie: la Suède a écrasé le Mexique 3-0 et termine même première de son groupe.

La preuve avec cette belle phase de poules et ce dernier match contre le Mexique (3-0). Zlataner ou ne pas zlataner, telle a été la question au cœur de la préparation du Mondial pour les Suédois. Au point qu'on en a oublié leur exploit en barrages contre l'Italie, qui, lui-même, masquait leur superbe performance en éliminatoires dans lesquels ils ont écarté les Pays-Bas et fait trembler la France.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.