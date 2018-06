Tunisie: Sauvons l'honneur

Détentrice de la médaille d'argent, l'équipe de Tunisie a cette fois-ci un rôle différent.

L'objectif est d'achever sur une bonne note et de se maintenir à défaut de mieux dans le haut de la deuxième moitié du classement de la hiérarchie méditerranéenne.

Cela reste possible et demeure dans les cordes des camarades de Hamza Nagua. L'adversaire d'aujourd'hui est l'équipe de France, une vieille connaissance que la Tunisie a rencontrée en 2013 aux J.M. de Mersin, lors des demi-finales de l'épreuve. Le six national s'était alors imposé par trois sets à un. Le scénario pourrait se reproduire ce soir. Dans ce cas, l'équipe de Tunisie affrontera demain le vainqueur de la rencontre Turquie-Croatie pour la 5e place. Un éventuel positionnement qui plaidera à une équipe tunisienne en rodage, pas tout à fait dans ses meilleures possessions, avec un effectif rajeuni qui a besoin de temps pour mûrir et qui est marqué par l'absence du polyvalent Mohamed Ali Ben Othmen et l'attaquant Amen Allah Hmissi qui célébreront ce soir leur mariage. Ajoutons à cela l'intégration tardive dans le groupe du pro Wassim Ben Tara pour des raisons de santé tout comme l'autre pro Ismaïl Maâla, ce qui a permis au sélectionneur de compter sur leurs services dans de rares moments lors des deux dernières rencontres.

De toute manière, et comme l'a bien précisé le chef de file Jacob Antonio avant le début des J.M., l'équipe de Tunisie est en rodage et ne peut pas se permettre de jouer les premiers rôles. Le rendez-vous de Tarragona est venu au moment opportun pour gagner en maturité et mettre l'équipe sur les rails. Il constitue un tremplin pour le championnat du monde qui se tiendra en septembre prochain. Là où nous devrons faire d'excellentes prestations et viser le second tour. C'est notre objectif primordial.

Place ce soir donc aux demi-finales des J.M. Le carré d'as se compose de l'Italie, la Grèce, l'Espagne et l'Egypte. Tout porte à croire que la finale de ce dimanche se jouera entre Italiens et Espagnols, les meilleurs sur la scène.

Programme

16h00 : Italie-Egypte

18h00 : Espagne-Grèce