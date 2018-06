Tunisie: Trois victoires à décrocher...

Sans aucun doute, le Cameroun sera l'adversaire le plus coriace de ces trois matches auxquels Palma et ses joueurs se sont bien préparés avec des stages prolongés et des matches amicaux internationaux.

Le plus dur n'a pas commencé pour notre sélection, vu que trois équipes parmi ces quatre engagées en groupe A passeront au deuxième tour. Cela dit, les règlements de ces éliminatoires disent que les points des confrontations directes seront comptés au second tour. Autrement dit, deux équipes du même groupe vont monter au second tour ne rejoueront pas encore une fois, et les résultats du premier tour seront comptabilisés.

Il est donc important pour notre sélection, qui n'aura aucun problème à se qualifier, de gagner tous ses matches pour ramener 12 points. Cela facilitera beaucoup sa tâche par la suite pour la qualification au Mondial. C'est le Cameroun, à notre avis, qui reste l'adversaire le plus coriace dans ce groupe. On rappelle, qu'il y a quelques mois, les équipiers de Hdidane ont gagné par un petit point à Luanda.

Les mêmes...

Pas de changements grosso modo dans la liste des 12 retenus par Mario Palma, adepte de la continuité. Il a choisi les joueurs qui ont remporté le dernier titre africain en septembre dernier.

Encore une fois, pas de Salah Mejri qui, semble-t-il, a fait ses adieux à la sélection. Sinon, les joueurs-cadres sont encore là avec les H'didane, El Mabrouk, Kenioua, Abada, Selimène, Ben Romdhane, Ghayaza, Chennoufi ou Lahiani.

Le retour de Lassaâd Chouya est le seul fait à noter. C'est une équipe soudée, complémentaire, où les joueurs ont joué ensemble un grand nombre de matches officiels et amicaux.

Palma, qui a atteint son premier objectif déclaré, celui de remporter l'Afrobasket, aura un deuxième objectif, non moins important, celui de passer au Mondial. Le second tour ne sera pas aussi difficile que l'on pense, avec déjà des points ramenés du premier tour, et deux équipes, sur six, qui passent directement au Mondial. Le public sera nombreux normalement pour des retrouvailles avec la sélection.

Le programme

Ce soir

19h00 : Cameroun-Tchad

22h00 : Tunisie-Guinée

Demain

16h30 : Guinée-Cameroun

22h00 : Tunisie-Tchad

Dimanche

16h30 : Tchad-Guinée

22h00 : Tunisie-Cameroun