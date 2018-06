Tunisie: Bilel Mohsni - «Je suis le meilleur et voici pourquoi»

interview

Rappelons que le joueur s'est déjà exprimé sur cette question en avouant être le meilleur défenseur de Tunisie et trouvant bizarre, par la même occasion, que le sélectionneur «Nabil Maâloul» ait pu l'écarter de la Coupe du monde après avoir joué 14 matchs en seulement 2 mois après une absence qui a duré 1 an et demi en citant l'exemple de joueurs «bien entraînés» mais blessés durant ces mêmes matchs. Bilel Mohsni a annoncé avoir abordé le sujet avec Nabil Maâloul qui lui a expliqué qu'il ne pouvait pas le convoquer sous prétexte qu'il n'avait pas joué durant une bonne période.

Deux poids, deux mesures ?

Le joueur s'est montré compréhensif et respectueux mais pas très convaincu. En effet, un joueur n'ayant disputé qu'un seul match a été sélectionné pour jouer en sélection, d'après lui.

Il a tenu bon en proposant d'effectuer un test d'endurance physique durant lequel les joueurs sont appelés à atteindre un point d'arrivée en 15 secondes. Bilel Mohsni l'avait atteint en 10 secondes en disant que s'il manquait de préparation, il aurait mis 18 secondes au moins. Le sportif a ensuite évoqué le contexte dans lequel il avait déclaré qu'il était le meilleur défenseur tunisien. Il avait tout simplement répondu «c'est moi» à la question «Qui est le meilleur défenseur tunisien à ton avis», posée par un journaliste anglais.

Hygiène du haut niveau

Bilel Mohsni, confiant, a encore insisté en étalant ses qualités de professionnel en football : il ne fume pas, ne boit pas de boissons alcoolisées, ne veille pas tard le soir, a une hygiène de vie parfaite et s'entraîne quotidiennement et sur toute la journée en Écosse.

Le joueur a trouvé que toute la défense a été absente contre les deux équipes et que les joueurs manquaient réellement de préparation physique et tactique devant des champions d'Europe comme l'Angleterre et la Belgique étant des plus physiques et des plus performants. Le vomissement de Hamdi Naguez durant le match en est la preuve, a t-il ajouté. Bilel Mohsni a assuré avec certitude qu'il aurait pu être l'apport dont avait besoin la Tunisie. «J'aurais pu marquer avec la tête à plusieurs reprises avec 1m95 de taille et si je rate une occasion de le faire, je ferais mieux de rentrer chez moi», a-t-il lancé

Dylan Bronn, le meilleur !

Vers la fin, le joueur a nommé Dylan Bronn meilleur joueur durant la coupe du monde 2018 car il s'est bien intégré dans l'équipe et il a su gérer la pression sur terrain. Quant à Ali Maâloul, il a raté sa coupe du monde.