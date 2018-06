Sénégal: Russie 2018-Sénégal-Colombie - Réactions... réactions... réactions...

ALFRED NDIAYE, MILIEU DES LIONS :«C'est une élimination qui fait mal parce que nous ne pouvions pas avoir les cartons en tête. Nous sommes vraiment déçus car on ne pense jamais qu'on allait se faire éliminer parce que nous avons pris des cartons. Je trouve que c'est une injustice et ce n'est pas normal qu'on se fasse éliminer comme ça. Je pense que nous avons fait une belle coupe du monde. Maintenant, c'est un peu regrettable de prendre des buts quand on mène au score ou en fin de rencontre. Sur l'ensemble des trois matchs, je pense que nous avons bien défendu le pays».

DIAO BALDE KEITA, ATTAQUANT DES LIONS :«Nous sommes un peu tristes de l'élimination mais je suis très fier de l'équipe. Nous avons tout donné sur le terrain. Je pense que tous les Sénégalais et tous les Africains sont fiers de nous. C'est triste de sortir à cause des cartons. Je pense que j'ai fait un bon match. J'ai tout donné sur le terrain que ça soit sur le plan offensif comme défensif. Toute l'équipe s'est bien comportée et c'est dommage de prendre ce but. J'étais un peu déçu car tout joueur veut jouer tout le temps. Je suis comme ça et j'ai toujours envie d'être sur le terrain pour apporter quelque chose. J'essaye d'être toujours prêt pour répondre présent à chaque fois que le coach m'appelle. Toutes les équipes qui sont ici savent que nous avons une bonne équipe».

ADAMA MBENGUE, DEFENSEUR DES LIONS :«C'est dur mais c'est ça le football. Il faut toujours qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Nous voulions aller le plus loin possible dans cette compétition mais c'est la volonté de Dieu et on n'y peut rien. Je pense que nous avons travaillé très dur pour être ici. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné du début à la fin du match. Aujourd'hui, la chance était du côté des Colombiens. Donc, on ne peut que accepter et aller continuer à travailler».

CHEIKH NDOYE, MILIEU DES LIONS :«C'est triste ! On n'arrive même pas à y croire. On avait notre place en huitièmes de finale. Mais,c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est triste pour tout le monde. Le football est cruel mais c'est comme ça. On est éliminés par fair-play. Félicitations à mes coéquipiers. Mais, il n'y a rien à dire. C'est triste pour le pays, pour le continent africain. On est tous dégoutés.»

RADAMEL FALCAO, ATTAQUANT COLOMBIE :«Le Sénégal est une très bonne équipe. Malheureusement, ils sont éliminés. Mais, je crois qu'ils ont très bien joué pendant tous les matchs. Avec une grosse intensité. Sur ce match, ils ont mieux commencé que nous. Nous avons amélioré le contenu en seconde période. Nous avons été plus forts physiquement. Et on a trouvé le but qui nous donne la qualification. Pour nous, c'était nécessaire d'aller chercher le but pour être plus tranquille. Malheureusement, pour le Sénégal qui n'a pu se qualifier.»

DAVID OSPINA, GARDIEN COLOMBIE :«L'humilité et l'union ont fait la différence. A chaque match, on essaye de chercher le résultat. Aujourd'hui, on a fait un très bon match pour avoir cette qualification. Ce n'était pas évident surtout après le premier match. Mais on est resté calme, tranquille. On a trouvé les bonnes sensations sur les deux derniers matchs. Dans cette Coupe du Monde, c'est compliqué pour toutes les équipes. On a vu l'Allemagne et tout ça. Donc, il faut se préparer. »