N'empêche, il persiste n'avoir rien fait de mal. «Ce sont des allégations non-fondées. Ma famille et même mes confrères m'ont soutenu.» D'ailleurs, tout au long du procès, il soutient avoir gardé confiance dans la justice. «Je ne me suis pas laissé abattre car je savais que la justice triompherait.»

Dans son jugement, la magistrate Darshana Gayan a pris en considération le fait que le médecin avait plaidé non coupable. Aussi, que l'un des témoins avait indiqué en Cour, que l'accusé ne prescrivait, généralement, pas plus de médicaments que nécessaires, selon l'état de santé du patient. «La Cour note également l'absence d'un des témoins et vous accorde le bénéfice du doute.»

Il était accusé d'avoir, les 1er et 2 octobre 2009, prescrit des drogues dangereuses à un patient, alors qu'il n'était pas convaincu que ce dernier en avait vraiment besoin. Pour ce faire, il avait reçu un paiement de Rs 300. Il aurait récidivé à trois reprises. Le médecin avait été arrêté par l'Anti-Drug and Smuggling Unit.

Ce médecin privé l'a échappé belle. Faisant l'objet de quatre accusations de «Prescribing dangerous drugs as acts of complaisance», il a obtenu le bénéfice du doute, en cour intermédiaire, le mercredi 27 juin.

