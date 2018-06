Ile Maurice: Arrestation d'Atma Shanto - L'opinion internationale alertée

Jayen Chellum fait, de son côté, remarquer que le Premier ministre adjont et ministre de l'Énergie et des services publics parle «d'affermage» et non de «privatisation». «Il y a des pays qui, après avoir voté cette motion de privatisation, ont dû revoir leur position. Il faut aussi que les Mauriciens demandent des explications à leurs députés à ce sujet.»

En effet, lors de la Private Notice Question, samedi 23 juin, le Premier ministre adjoint et ministre de l'Énergie et des services publics avait indiqué que le projet «est toujours d'actualité. Mais je ne veux pas en parler parce que cela peut affecter un éventuel appel d'offres». Ajoutant qu'il s'agit de trouver un opérateur pour «mener les opérations».

Radhakrishna demande, dans la foulée, que la Public Gathering Act soit révoquée. «Certains ont fait des manifestations et des marches illégalement et la police n'a rien fait.» Pour toutes ces raisons, «nous allons alerter l'opinion internationale. Surtout en ce moment où l'on parle de vendre le permis à des étrangers».

Au dire du syndicaliste, la police a, semble-t-il, «une politique de deux poids ,deux mesures». De faire valoir que «les politiciens peuvent faire des allégations et proférer des menaces et ils ne sont pas inquiétés. Mais pour nous, c'est différent». Il est reproché à Atma Shanto d'avoir proféré des propos diffamatoires à l'encontre d'un officier de l'Employment Relations Tribunal.

