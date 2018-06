Ile Maurice: Trafic de drogue - Saminada Chetty ne sera pas détenu en prison

Nouvelle comparution de Saminada Chetty, 21 ans, devant la cour de district de Port-Louis hier, jeudi 28 juin. La poursuite a présenté une motion pour qu'il soit détenu en prison. Le jeune homme de 21 ans a été arrêté après avoir tenté de prendre possession de 50g d'ecstasy, d'une valeur marchande estimée à Rs 750 000.

Me Yanilla Moonshiram, assistée de Me Segaren Veeramundar, a objecté à la motion de la poursuite. L'avocate a fait ressortir que son client ne peut être détenu en prison étant donné que l'enquête est toujours en cours. Qui plus est, sa motion de remise en liberté provisoire sera débattue devant la Bail and Remand Court, lundi 2 juillet.

Le magistrat Kevin Moorghen a agréé à la demande de la défense, qui est également représentée par Me Gavin Glover, Senior Counsel.

C'est à la suite d'une saisie d'ecstasy, le 13 juin, que Saminada Chetty a été arrêté lors d'un exercice de livraison contrôlée. Il fait l'objet d'une accusation provisoire de drug dealing: attempt to possess dangerous drug: MDMA (ectasy) for the purpose of distribution. La même charge pèse sur Saravanen Magon et Dhilanne Legoff.