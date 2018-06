Cote d'Ivoire: Bingerville/Inondation - Le conseil municipal apporte des vivres aux sinistrés

Dans le souci d'éviter la survenue d'une tragédie pareille à ce qui a été observé à Abidjan, le maire a plaidé pour une assistance du gouvernement en matière d'assainissement, eu égard à l'accroissement exponentiel du nombre d'habitants passé de 50 mille en 2000 à 94 mille en 2014 selon le lui. « Compte tenu des moyens modestes de la mairie, nous ne pouvons pas maîtriser notre assainissement avec l'urbanisation rapide que connait Bingerville. Nous demandons donc à l'état et à l'office national de l'assainissement et du drainage, de nous assister », a-t-il plaidé.

25 sacs de riz, 25 cartons de tomate, 25 packs d'huile, 25 cartons de savon et une enveloppe de deux millions de francs CFA constituent la composition de ce don en vivres et non-vivres offerts à ces sinistrés. « Ce que nous vous apportons n'est rien à côté de ce que vous avez perdu. C'est juste pour vous dire "yako" », a souligné le premier magistrat de cette commune aux victimes de cette inondation qui n'a occasionné aucune perte en vie humaine.

