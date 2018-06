Vienne a abrité le 22 juin, une offensive éco-diplomatique, avec trois institutions à la manœuvre, initiée par la chancellerie ivoirienne à l'intention des investisseurs autrichiens.

1er Forum économique Côte d'Ivoire/Autriche : CIT, le CEPICI et la CCI-CI pour transformer l'essai

« La Côte d'Ivoire est un pays plein d'avenir, je vous encourage à y investir », a conseillé aux investisseurs autrichiens présents, Dr Michael Berger, Délégué commercial pour l'Afrique de l'Ouest de la Chambre fédérale de commerce autrichienne, au terme du 1er Forum économique Côte d'Ivoire/Autriche.

Une rencontre initiée par la Société d'amitié Autriche-Côte d'Ivoire présidée par Dr Christoph Mayer et son Vice-président Dr Michael Kollik et en collaboration avec l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Autriche.

De retour de cette mission, Jean-Marie Somet, Directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, a fait une restitution à ses collaborateurs et aux médias, en vue d'organiser avec efficience, les prochaines échéances du partenariat austro-ivoirien qui se formalise.

A juste titre, rappelle M. Somet, à la demande de SEM. Roger Kacou, l'Ambassadeur ivoirien, face à l'intérêt affiché des investisseurs viennois et aux opportunités du pays présentées par un trio d'experts ivoiriens par lui invités, a exprimé son souhait qu'une mission de prospection, d'ores et déjà annoncée dans les échanges, puisse se réaliser dès ce mois de juillet.

C'est pourquoi, Roger Kacou, rappelle Jean-Marie Somet, invite les institutions publiques et consulaires que sont Côte d'Ivoire Tourisme (Cit), le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepicici) et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) à vite « transformer l'essai de ce forum printanier dans la perspective d'une diversification optimale des partenaires économiques et commerciaux du pays. Avec en point de mire, la réalisation de son émergence, insufflée par SEM. Alassane Ouattara, le Président de la République ».

Une destination fertile

Aussi, faut-il indiquer avec le Dg de Cit, que cette rencontre avait pour objectifs de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche et de créer un cadre de présentation des opportunités d'affaires aux investisseurs autrichiens et cela, au regard des performances économiques de la Côte d'Ivoire, première économie en terme de croissance dans l'espace Uemoa avec un taux de 8%, selon le Fmi.

La délégation ivoirienne, faut-il le noter avec emphase, était composée de SEM. Jean-Marie Somet, Dg de Côte d'Ivoire Tourisme, de M. Esmel Emmanuel Essis, Dg du Cepici et de M. Fama Touré, Président de la Cci. Tous les trois ont, dans leurs présentations, « vendu » la destination ivoirienne à un auditoire composé du gratin d'hommes d'affaires captivés par les énormes opportunités d'investissements dans tous les secteurs d'activités du pays, encore « méconnu » des Autrichiens. Par ailleurs, selon M. Somet, SEM. Roger Kacou s'est dit heureux de l'intérêt que portent les investisseurs autrichiens, venus nombreux s'enquérir des opportunités et des facilités offertes par la Côte d'Ivoire.

Aussi a-t-il fait remarquer qu'avec sa croissance économique en pleine évolution, une inflation stable et un cadre des affaires avantageux, la Côte d'Ivoire présente un environnement fertile pour l'investissement.