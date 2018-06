Sénégal: Le Sénégal n'y sera pas

Battu hier par la Colombie 1-0, le dernier représentant africain est éliminé au nombre de cartons jaunes.

Le destin est souvent cruel. Le Sénégal en a fait la douloureuse expérience hier. Battus par la Colombie 1- 0, les Lions de la Teranga terminent à la troisième place de la poule H et sont donc éliminés de la compétition. Une histoire de cartons jaunes. Le Sénégal a vu son avenir se jouer sur le fair-play, car dans l'autre rencontre, le Japon a perdu sur le même score face à la Pologne.

L'égalité est parfaite entre Japonais et Sénégalais : même différence de buts générale (0), même nombre de buts marqués (4) et un match nul entre les deux équipes. Le fair-play est donc le dernier critère sportif avant de passer au tirage au sort, selon le règlement de la FIFA.

Une première en coupe du monde. Et à ce jeu, les Samouraïs s'en sortent avec quatre cartons, contre six pour les hommes d'Aliou Cissé. Il n'y aura donc pas d'équipe africaine en huitième de finale puisque la Tunisie, dernier pays du continent à entrer en scène, était déjà éliminée avant sa rencontre hier soir face au Panama. Pourtant, pendant plus d'une heure, le Sénégal a tenu son destin en main, avec des joueurs disciplinés.

Le match nul arrangeait Sénégalais et Colombiens, surtout que la Pologne, déjà hors course, menait face au Japon. Il aura fallu attendre la 74e min pour que la Colombie, jusque-là inoffensive et amputée par la sortie sur blessure de son meneur de jeu, James Rodriguez, se réveille.

Ceci sur un corner, grâce à une tête piquée de Yerry Mina qui trompe le gardien sénégalais. La déception est à la hauteur de l'espoir né après la victoire du Sénégal face à la Pologne lors de la première journée.

La Colombie elle peut s'estimer bien chanceuse. Troisièmes du groupe avant la rencontre d'hier, les Cafeteros terminent à la première place et rencontreront donc le deuxième du groupe G. Au moment où nous mettions sous presse, l'Angleterre et la Belgique se disputaient justement la première place de cette poule. Une première place synonyme de 1/8e de finale contre le Japon la semaine prochaine .