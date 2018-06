Afrique: Prix EDF pulse Africa - l'édition 2018 sur les rails

L'édition 2018 du prix EDF (Electricité de France) pulse Africa, a été lancée vendredi à la technopole de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, par la directrice générale EDF Cameroun, Karine Migliorini.

Entourée de quelques-uns de ses collaborateurs et de nombreux jeunes Camerounais avides d'en savoir un peu plus, elle a présenté les orientations de cette édition.

Pour Karine Migliorini, le concours de cette année concerne les jeunes Camerounais et Africains porteurs de projets à même de changer de manière pratique et concrète, le quotidien des populations.

Notamment dans les domaines des usages et services électriques, avec des produits innovants à faible consommation ou permettant d'étendre l'électrification ; des solutions innovantes permettant l'amélioration de l'accès à l'eau potable grâce à l'électricité. Ces projets ne doivent pas être purement techniques, mais avoir un fort potentiel économique.

EDF s'engage à l'aune de son expérience, à accompagner les candidats dans la présentation de leurs projets, porter leurs idées tout en mettant un accent tout particulier à mettre en exergue leurs capacités à les faire grandir et aboutir.

Les enjeux de l'édition 2018 : capitaliser le concours, enrichir l'accompagnement des start-up, mettre en place en amont un approvisionnement de qualité et s'ancrer toujours plus dans l'écosystème innovation en Afrique. 103 dossiers de candidatures venant de 17 pays (13 francophones et 4 anglophones) sont déjà enregistrés.

Cibles principales, les jeunes structures africaines à fort potentiel (start-up, micro-entreprises, petites et moyennes entreprises) domiciliées en Afrique, présentant une innovation qui produit ou utilise l'électricité avec un stade de développement avancé pouvant disposer d'un prototype au plus tard le 21 novembre. Les candidatures sont attendus jusqu'au 9 juillet, et la remise des prix est prévue pour le 22 novembre 2018 à Paris