Cameroun: Manu Dibango engagé

Et parlant de compétitivité, l'organisation du concours national de la chanson a décidé, parmi les innovations de cette 28e édition, de revoir la nature des lots. En lieu et place d'une voiture pour le gagnant par exemple, l'équipe veut transformer ce gain en argent liquide qui pourra lui permettre d'augmenter ses connaissances musicales en s'achetant des instruments ou encore en suivant une formation.

« Le but est que les lauréats aillent en tournée non seulement sur le plan national, mais aussi à l'international. Il y a plein de festivals où la présence camerounaise est inexistante. Il faudrait que l'extérieur connaisse la respiration musicale du Cameroun de ces derniers temps», pense-t-il.

Cette fois, le musicien a l'intention d'être présent dès l'élaboration des critères de sélection. A partir des inscriptions qui ont débuté dès lundi et qui vont durer deux mois, jusqu'au 25 août, et au-delà de la finale prévue le 23 novembre prochain, en passant par la compétition proprement dite, qui commence le 1er septembre. Manu Dibango fera donc le suivi au-delà de la finale.

«Manu Dibango a beaucoup apporté à l ' é d i t i o n 2017 et c'est fort de cela que nous l'avons encore choisi comme parrain pour 2018. C'est une source artistique intarissable, il est plein d'expérience et en un an, c'était difficile de profiter de tout ce qu'il avait à donner aux artistes camerounais et aux jeunes talents qui viennent s'inscrire à la compétition. » Christian Bitom, responsable du projet Mützig Star, expliquait ainsi aux médias les raisons pour lesquelles l'équipe d'organisation du concours national de la chanson a décidé de poursuivre l'aventure avec le saxophoniste camerounais, icône internationale de la musique.

