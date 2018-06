Cameroun: Office du baccalauréat du Cameroun - On évalue les comptes clos de 2017

A cela, s'ajoute également la présentation du rapport d'activités du directeur de l'OBC, Etienne Roger Minkoulou, au cours de la même année. Au regard du caractère stratégique que revêt l'OBC, organisme en charge de la certification et garant de la crédibilité du système d'évaluation, Catherine Ndoumbe Manga a invité les membres à plus de sérieux dans l'examen de ces documents financiers.

« Nous allons nous attarder plus particulièrement sur ces comptes afin de clarifier les états financiers », a précisé le PCD. Au cours de ces travaux, il a été question d'examiner les procès verbaux des conseils ordinaires des 13 et 29 décembre 2017 et du conseil extraordinaire du 22 janvier 2018 en vue de leur adoption.

Et c'est à ce titre que le président du comité de gestion (PCD), Madame Catherine Ndoumbe Manga, a félicité l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne des examens pour leurs compétence, dévouement et abnégation.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.