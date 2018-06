Cameroun: Drogue - Comment éloigner les jeunes

Lancée en septembre dernier, la campagne de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants bat son plein à Yaoundé. Et l'occasion était bien choisie le 26 juin, consacré à la Journée internationale de lutte contre la drogue.

Placée sous le thème « Action concertée pour l'émergence d'une jeunesse en santé et sans drogue », cette opération a réuni les acteurs engagés au Centre La vie de l'Hôpital central.

Ils ont pleinement été édifiés. L'usage des drogues est répandu chez les jeunes, particulièrement dans la tranche des 20 à 25 ans, concernée à 60% par ce problème.

En dehors du tabac et de l'alcool, les jeunes manifestent une préférence pour le cannabis et certains produits de synthèse dont certains sont couramment appelés « tramol », « diazépan », « amphétamine », « comprimés », rouge, jaune D10. Mais aussi des produits de quincaillerie et notamment des solvants, la colle forte, l'éther.

C'est en substance ce qui a été présenté en vidéo conférence par Pascal Magloire Awono, secrétaire général du Comité national de lutte contre la drogue au ministère de la Santé publique.

« C'est une journée de mobilisation des acteurs. Et la stratégie que nous avons utilisée c'est celle de mener les activités auprès des communautés concernées sans oublier que la jeunesse est la cible de cette campagne », a confié Pascal Magloire Awono.

C'est dans ce cadre que le groupe Infini est convié à joindre la lutte dans le compartiment musical du projet « No Drug in Art », avec l'album « Toxico » de neuf titres. « Nous incitons les enfants à aller à l'école. Nous nous rendons dans les localités surtout dans les zones rurales pour sensibiliser par des chants, les jeunes et les artistes », a indiqué Nicolas Sylvain Manga Bandolo, président du groupe Infini.

Comme autres stratégies, le gouvernement agit sur quatre grands paliers. Ce sont : la réduction de la demande de drogue, la réduction de l'offre par les forces de l'ordre, la promotion des cultures alternatives à travers les ministères en charge de l'Agriculture et de l'Elevage et la mise en place des instances de concertation et de réflexions sur le problème de drogue et de toxicomanie.