Cote d'Ivoire: Manu Dibango fête ses 60 ans de carrière à Abidjan

Manu Dibango, heureux, prend un temps pour les journalistes et dit son émotion, son souvenir des années 70 où il fut le chef d'orchestre de la RTI, la télévision ivoirienne : « Sincèrement, je suis vraiment ému parce que c'est un drôle de voyage, c'est un drôle de parcours. Moi, quand je suis arrivé ici, Aïcha avait 18 ans, des cheveux courts et tout ça » rappelle-t-il au milieu des rires. « Le rêve que nous avions ans les années 60, j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser, c'est-à-dire quitter mon pays pour venir dans un pays, je n'aime pas dire frère tout le temps parce que c'est banal, mais un pays... . on s'est aimés ! C'est du donner et de recevoir qu'il y a eu, il y a eu l'échange qui s'est passé. Moi je dis plus que merci. Je suis bien en Côte d'Ivoire, merci à ces petits. Il y a une partie de moi ici, vraiment ».

A l'aéroport d'Abidjan, l'accueil fut chaleureux et quasi familial. Manu Dibango est de retour au pays en Côte d'Ivoire, accueilli par ses camarades de musique abidjanais, toutes générations confondues. Comme Aicha Koné ou Nayanka Bell « venue pour dire que je suis très heureuse de [le] revoir en bonne santé ». « Et qu'on te doit ça. Parce que tout est parti de toi », lancent-t-elles au musicien. « De vous aussi », leur répond aussi sec Manu Dibango.

Manu Dibango a rendez-vous avec son histoire le soir du vendredi 29 juin à Abidjan. Le célèbre saxophoniste et chanteur camerounais, âgé de 84 ans, va célébrer ce vendredi à l'Hôtel Ivoire six décennies de carrière. Un parcours notamment passé par le grand orchestre de la télévision ivoirienne dans les années 1970.

