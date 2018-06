Maroc: 3 ans de prison pour un journaliste qui a suivi les manifestations du Rif

Le mardi soir, six autres journalistes avaient déjà été condamnés à des peines allant de 2 à 5 ans de prison pour « diffusion de fausses nouvelles » et « usurpation de la profession de journaliste ». Des peines d'une « extrême sévérité » pour Reporters sans frontières.

Maitre Mohamad Zayan, son avocat, est abasourdi : « On s'attendait à un acquittement. Ce n'est pas possible qu'un journaliste puisse être à la merci de n'importe quel farfelu pour se retrouver en prison pour non-dénonciation de crime contre la sécurité de l'Etat. Qui peut acheter des armes en Hollande, surtout des blindés, pour les ramener au Maroc, via la ville de Setta ? C'est tellement ridicule. J'ai l'impression que le régime ne contrôle plus rien et qu'il croit à n'importe quelle boutade ». Maitre Zayan va bien sûr faire appel de ce jugement.

Il était jugé, dans un premier temps, avec les 53 autres prévenus, inculpés pour leur participation au mouvement. Revirement en début de semaine : la justice décide de traiter son dossier à part car les parties civiles, représentant l'Etat et ses agents n'ont pas demandé de sanctions contre lui. Sans succès. Le talent oratoire et l'argumentation du journaliste n'ont pas convaincu les juges. Il passera 3 ans en prison.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

