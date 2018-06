Burkina Faso: Filière manioc - Pabré dispose désormais d'une unité de transformation

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a procédé à l'inauguration d'une unité de transformation du manioc, San Alim et au lancement de ses produits San Atiéké, le mardi 19 juin 2018 à Pabré. Avec une capacité de production de 100 t de manioc par mois, cette unité vise à mettre à la disposition du consommateur burkinabè, des produits de bonne qualité et à moindre coût.

NanAlim et NanAtiéké, ce sont là les dénominations respectives de la nouvelle unité et du nouveau produit dont l'inauguration et le lancement ont eu lieu le mardi 19 juin 2018 à Pabré. Selon la promotrice de cette usine, Sabine Zoumbara/Nana, cette unité est censée approvisionner les universités, hôpitaux, maisons d'arrêt et cantines scolaires en produits alimentaires comme l'atiéké frais ou séché. Fière de sa trouvaille, elle a plaidé pour le soutien des autorités afin qu'elle puisse écouler normalement ses produits. Son initiative a été saluée à sa juste valeur par le bourgmestre de Pabré. Pour lui, un vent nouveau souffle sur sa commune, au regard des emplois que cette unité va créer et sa contribution non négligeable à la lutte contre la pauvreté. La promotrice, Sabine Zoumbara/Nana, rapatriée de la Côte-d'Ivoire à la suite de l'opération « bayiri », a dit sa fierté de voir ses efforts couronnés de succès. Avec une capacité de production de 100 t par mois, cette unité fait la fierté de la population de Pabré et ses environs. Plusieurs transformatrices venues des quatre coins du Burkina ont assisté à cette cérémonie inaugurale. Et le dénominateur commun des préoccupations de la plupart d'entre elles est la conservation de l'atiéké. Bien sûr, c'est pour pallier cette insuffisance que Mme Zoumbara a innové à travers la transformation du manioc en atiéké séché, conservable pendant trois ans et plus. De son avis, le manioc est une spéculation qui procure des revenus substantiels aux ménages ruraux et concourt ainsi à l'autonomisation économique des femmes. C'est ce qui explique, a-t-elle affirmé, son engagement à créer de la valeur ajoutée à cette filière porteuse.

Pour une autonomie financière de la femme

Aussi, a-t-elle signifié, les produits qu'elle met sur le marché contribuent fortement à lutter contre l'insécurité alimentaire, sans compter leurs vertus thérapeutiques. Aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, elle leur recommande la consommation de l'atiéké. Les ventes s'effectuent sur place et seuls les grossistes et demi-grossistes seront servis lors des commandes. Pour sa part, le conseiller technique du ministre du Commerce, Aziz Sana, a, au nom du ministre, félicité la promotrice dans cette nouvelle aventure. Il a fait comprendre que le ministère ne ménagera aucun effort pour l'accompagner. D'autant plus que la vision, selon lui, s'inscrit en droite ligne des objectifs poursuivis par le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Il a relevé en outre que le développement d'une masse critique d'industries tournées vers la transformation des produits locaux et l'exploitation des technologies émergentes occupent une place de choix dans le programme d'actions prioritaires du département en charge du commerce. La cérémonie a été placée sous le thème « Technologie de valorisation des produits locaux et l'autonomisation économique des femmes ».En cela, M. Sana a soutenu que ce thème revêt d'une importance capitale pour la vie des femmes. « Voilà pourquoi j'invite chacun d'entre nous à s'engager davantage pour des résultats encore plus probants », a-t-il souligné. Des propos corroborés par Maria Ouattara/Zongo, représentant la marraine, la ministre en charge de la promotion de la femme.

Elle est revenue sur les efforts consentis par le ministère pour aider les femmes à réussir dans les affaires à travers des actions de soutien à l'entreprenariat féminin et à leur autonomisation économique. Mme Ouattara a invité les femmes à se battre contre les maux qui minent leur épanouissement. Raison pour laquelle le conseiller du ministre du Commerce, Aziz Sana, les a exhortées à saisir toutes les opportunités qu'offre la filière manioc pour tirer la croissance et induire un développement socioéconomique durable. La promotrice a soulevé des préoccupations et pas des moindres, qui entravent la bonne marche de ses activités.

Elles ont trait à l'accès au marché et aux sources de financement. Pour l'écoulement de sa production, elle a demandé aux autorités de prioriser les produits locaux dans les commandes publiques. Un cri du cœur qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le conseiller du ministre du Commerce a rassuré toutes les transformatrices de la volonté du gouvernement à les accompagner dans ce sens. Il a lancé un appel pressant à l'endroit de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS) du Programme alimentaire mondial (PAM), le CATWELL et les maires, pour qu'ils privilégient les produits locaux dans les commandes publiques.