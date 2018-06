Burkina Faso: La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvée » Charles de GAULLE

« La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvée » Charles de GAULLE (Mémoires).

Le voici venu, le mois de Juin, comme une réponse à l'appel historique du 18 juin 1940 !

Temps des compétitions sportives, moments de luttes héroïques, de farouches combats et de duels de numéros mondialement célébrés.

Dans un monde où le patriotisme exacerbé raréfie les comportements chevaleresques, l'arbitrage doit parfois recourir aux nouvelles technologies des «étranges lucarnes» (télévision). Ce sont des jeux et non la guerre olympique, mais, comme dirait l'ami Rémi de RFI, avec des ... sous, beaucoup de sous et, espérons- le, peu de ... dessous !... Juin, mois des évaluations terminales dans l'enseignement révèle aussi que si les niveaux et scores du football confirment une proximité des valeurs, il n'en va pas de même dans l'enseignement, et pour cause ! Entendu dans une classe à l'épreuve de la dictée (lecture à haute voix) : «La cour aux ... " Zautes murailles" ...» (sic). Liaisons dangereuses, liaisons fatales !...