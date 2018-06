Burkina Faso: Lutte contre la chenille légionnaire - La FAO s'investit au côté du gouvernement

Le ministère en charge de l'agriculture à travers sa direction générale des productions végétales a tenu, du 9 au 13 juin 2018 à Koudougou, un atelier formation sur la chenille légionnaire.

Cette formation était destinée aux agents formateurs sur l'animation des Champs écoles de producteurs (CEP) de trois régions que sont le Centre-Ouest, les Cascades et le Sud-Ouest. Une formation qui a été rendue possible grâce au projet TCP/BKF/3606 de la FAO à travers le « Projet d'appui pour la mise en place d'une stratégie de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne (CLA) au Burkina Faso ».

La chenille légionnaire d'automne constitue, de nos jours, une grave menace pour l'agriculture burkinabé tant qu'une stratégie efficace et efficiente de gestion durable de ce redoutable ravageur ne sera pas mise en place pour réduire son incidence sur les productions agricoles. C'est pourquoi, à la demande du gouvernement du Burkina Faso, la FAO a approuvé le financement du projet pilote intitulé « Projet d'appui pour la mise en place d'une stratégie de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne (CLA) au Burkina Faso», dont le lancement officiel a eu lieu, le 28 avril 2018, à Douna dans la région des Cascades. Dans cette dynamique, une session de formation s'est tenue, du 9 au 13 juin, à Koudougou et a concerné trente agents facilitateurs chargés d'animer les Champs écoles des producteurs (CEP) ainsi que les responsables de la protection des végétaux des directions régionales en charge de l'agriculture dans les trois régions que sont le Centre-Ouest, les Cascades et le Sud-Ouest.

Avec l'appui financier de la FAO au Burkina Faso et, ce, dans le cadre de la lutte contre la chenille légionnaire, soixante CEP seront mis en place dans les trois régions concernées et contribueront au renforcement des capacités des structures d'appui-conseil, de 1 500 producteurs et productrices sur la connaissance, le diagnostic précoce, en somme la gestion efficace de la chenille légionnaire d'automne. Selon le représentant du représentant résident de la FAO au Burkina, Souleymane Olivier Traoré, expert agronome et point focal de la FAO du projet pilote d'appui au ministère pour la mise en place d'une stratégie nationale de gestion durable de la chenille légionnaire au Burkina Faso, le projet pilote financé sur les ressources propres du programme de coopération technique de la FAO à hauteur de 246 000 dollars US (environ 130 600 000 CFA) aura une durée de dix-huit (18) mois (janvier 2018 à juin 2019).

Son objectif global est de contribuer à la mise en place d'une stratégie de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne dans les régions des Cascades, du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, et partant au Burkina Faso. De manière spécifique c'est un projet qui permettra d'accroître les capacités techniques des structures d'appui-conseil des productrices et des producteurs de la zone d'intervention du projet dans l'identification et le traitement précoces des attaques de la chenille légionnaire, dans un souci de protection durable de l'environnement ; d'élaborer ou finaliser le plan d'actions national de gestion durable du ravageur au Burkina Faso. Selon lui toujours, même si la formation ne concerne que trois régions, les résultats qui sortiront de la formation seront profitables à toutes les régions du Burkina Faso.

Au demeurant, à travers le projet TCP/BKF/Chenilles légionnaires, la FAO s'engage résolument auprès du gouvernement du Burkina Faso pour la lutte contre la chenille légionnaire d'automne afin d'améliorer la situation alimentaire, nutritionnelle et économique des populations rurales. Pour cela, elle annonce une table ronde des partenaires techniques et financiers pour des efforts concertés et une mobilisation des ressources au niveau national dans les tout-prochains jours. Pour sa part, le directeur de la production des végétaux et du conditionnement, Mathieu Ouédraogo, représentant le directeur général des productions végétales, a, au nom du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, adressé les sincères remerciements du gouvernement au représentant résident de la FAO au Burkina Faso et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur constante sollicitude.

En rappel, la chenille légionnaire d'automne comme on l'appelle, a fait une apparition fulgurante et généralisée au Burkina Faso lors de la campagne agricole 2017/2018, occasionnant d'importantes pertes de productions agricoles notamment le maïs, le riz et le sorgho qui constituent la base de l'alimentation des Burkinabé. En effet, au cours de la campagne agricole 2017/2018, 58 324 ha de cultures ont été infestés dont plus de 37 000 ha dans les régions des Cascades, du Sud-Ouest et du Centre-Ouest. Aussi, le gouvernement s'est vite saisi de la situation en mettant à la disposition des producteurs,534 appareils de traitement de toute catégorie, et plus de 15 000 litres de pesticides pour lutter contre ce ravageur. Une réaction du gouvernement qui a permis de traiter plus de 45 000 ha, de maîtriser les foyers d'infestations et ainsi réduire les dégâts sur les cultures.