Burkina Faso: 9e Conférence de la Formation professionnelle - Des experts et points focaux préparent l'événement

La 9e Conférence des ministres du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle (CCMEFP) de l'UEMOA aura lieu en septembre prochain à Ouagadougou. Venus des quatre coins de l'espace communautaire, des experts et points focaux dudit cadre tiennent, à cette occasion, du 25 au 27 juin 2018, une réunion préparatoire dans la capitale burkinabè.

Ouagadougou abritera en septembre 2018 la 9e Conférence des ministres du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle (CCMEFP) de l'espace UEMOA. En prélude à la rencontre, une première réunion des experts se tient, du 25 au 27 juin 2018, à Ouagadougou autour du thème de ladite conférence: "Une décennie de concertation sur l'emploi et la formation professionnelle dans l'espace UEMOA: Comment renforcer et pérenniser les acquis?". De l'avis du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, Smaïla Ouédraogo, ces travaux préparatoires permettront à ses pairs de s'approprier l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations antérieures et de dégager les perspectives nécessaires pour un meilleur fonctionnement du cadre.

La validation de la thématique centrale, le bilan de la plateforme de mutualisation adoptée en 2017, l'état d'avancement des collèges communautaires et le processus d'élaboration du programme d'appui à l'insertion professionnelle constitueront, a-t-il cité, le menu des échanges de cette rencontre de préparation. Il a, pour ce faire, invité les participants à procéder à une analyse sans complaisance des acquis et insuffisances et à dégager des pistes d'amélioration des actions de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi dans l'espace communautaire. "Je reste convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture dont vous ferez preuve dans les discussions et à votre participation active aux travaux, cette rencontre connaîtra un plein succès", a-t-il déclaré.

Abondant dans le même sens que son prédécesseur à la tribune, le représentant du président de la commission de l'UEMOA, Amadou Tchambou a, également, exhorté les experts à partager leurs expériences en vue de proposer un document de base pour la session ministérielle de septembre prochain. Le cadre de concertation en cours dans l'espace UEMOA, a-t-il rappelé, est né de la volonté de l'ensemble des pays membres de répondre aux défis posés par le chômage et le sous-emploi des jeunes. Pour lui, "l'historique" Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté tenu à Ouagadougou en 2004 a été le "déclic". "Nous sommes aujourd'hui à l'heure des choix. Et nous mesurons l'ampleur des challenges actuels.

La commission de l'UEMOA entend, de ce fait, définir à vos côtés de nouvelles perspectives", a soutenu M. Tchambou. Quant au secrétaire permanent du CCMEFP, Diego Didier N'Guessan, il a appelé les points focaux à dresser avec la "franchise requise" le bilan des "réussites et des contreperformances" de cet instrument de concertation communautaire. "Vos décisions seront, à n'en point douter, utiles aux ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle lors de la conférence de septembre 2018", a-t-il conclu.