Burkina Faso: Distribution des intrants et équipements agricoles - Le nouveau mécanisme expliqué à Tenkodogo

Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH), à travers sa Direction générale des productions végétales (DGPV), a animé, le mardi 12 juin 2018 à Tenkodogo, un atelier d'information sur le nouveau mécanisme de distribution des intrants, équipements agricoles et animaux de trait subventionnés campagne agricole 2018-2019. C'était au profit des préfets et des maires de la région du Centre-Est.

Dans l'objectif d'améliorer la productivité et la production agricole, le gouvernement du Burkina Faso met en œuvre un programme de subvention des intrants, équipements agricoles et animaux de trait au profit des producteurs vulnérables. Au titre de la campagne agricole 2018-2019, ce sont environ 7 000 tonnes de semences sèches, 1 150 000 boutures, 16 000 tonnes d'engrais minéraux, 11 tonnes d'activeurs de compost, 1 000 tonnes de fumure organique, 27 200 unités de matériels agricoles et près de 10 500 animaux de trait qui seront distribués aux agriculteurs pour une valeur totale de 16 milliards de francs CFA.

Ce soutien du gouvernement va permettre d'améliorer les performances des systèmes de production au cours de la présente campagne agricole, afin de combler le déficit céréalier enregistré au cours de la campagne agricole précédente. Cependant, le contexte de mise en œuvre des opérations se caractérise cette année, par le refus des agents du ministère en charge de l'agriculture, à travers leur syndicat, d'assurer la distribution des intrants, équipements agricoles et animaux de trait aux producteurs. Face à cette situation, le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH), a entrepris de relire le mécanisme de distribution des appuis qui accorde un rôle central aux structures locales telles les Chambres régionales d'agriculture (CRA), les préfectures, les mairies, les Comités villageois de développement (CVD).

L'objectif global de l'atelier régional d'information, organisé par la Direction générale des productions végétales (DGPV), est d'expliquer aux préfets, aux maires et aux organisations paysannes, le nouveau mécanisme de distribution des intrants, équipements agricoles et animaux de trait aux producteurs et d'assurer une gestion efficiente de ces intrants, équipements agricoles et animaux de trait en vue d'améliorer leur impact sur la productivité agricole. Le gouverneur de la région du Centre-Est, Antoine Ouédraogo d'ajouter que cet atelier est organisé en vue de sauver les opérations de mise à disposition des semences, des engrais, des équipements et des animaux de trait aux producteurs vulnérables. Il a, pour ce faire, lancé un appel aux organisations paysannes notamment aux CRA et à la Confédération paysanne du Faso (CPF), pour qu'elles assument leurs responsabilités dont l'une d'elles est de faciliter l'accès de leurs adhérents et de leurs membres aux services qui sont fournis par l'Etat.

Le chef de mission du MAAH, Albert Traoré a précisé qu'au regard du caractère spécifique du mécanisme, un suivi/supervision rapproché des opérations doit être assuré à tous les niveaux. Antoine Ouédraogo a demandé au MAAH de trouver un mécanisme qui permettra définitivement aux producteurs d'avoir accès aux intrants et équipements agricoles sans être les otages des agents de l'Etat. Au regard des enjeux de cet atelier pour sa région et pour le pays, le gouverneur Ouédraogo a invité les préfets et les maires à des échanges francs et constructifs afin que les résultats qui en sortiront permettent aux producteurs bénéficiaires de disposer rapidement des facteurs de production qui leur sont destinés.