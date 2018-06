Afrique: RSF dénonce une condamnation inique dans le procès de Hamid el Mahdaoui

Réunis les 28 et 29 juin à Bruxelles sur le préoccupant sujet, les dirigeants européens ont… Plus »

"Reporters sans frontières est profondément choquée par cette condamnation lourde et ubuesque. En dissociant deux jours plus tôt le dossier du journaliste de ceux du Hirak, la cour d'appel de Casablanca avait pourtant donné l'espoir qu'il soit libéré, déclare Souhaieb Khayati le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF. Les autorités s'acharnent contre ce journaliste qui n'a fait que son travail. Informer ne saurait constituer crime."

Après neuf mois de procès, le verdict est tombé. Poursuivi pour "non dénonciation de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat", le directeur du site Badil.info a été condamné par la cour d'appel de Casablanca à trois ans de prison ferme et 3000 dirhams d'amende. Il avait été arrêté le 20 juillet 2017 alors qu'il filmait le déroulement des rassemblements d'Al-Hoceïma, interdits quelques jours plus tôt par les autorités. Ces dernières lui reprochent de ne pas avoir alerté la police après avoir été contacté par un Marocain basé aux Pays-Bas qui aurait évoqué la présence d'armes destinées au Hirak. Des accusations dont s'est toujours défendu le journaliste, estimant n'avoir jamais pris au sérieux ces informations.

