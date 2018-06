Tunisie: Caïd Essebsi invité à assister au Forum international pour la culture de la paix

De son côté, Abdelaziz Saoud Al-Babtain a réaffirmé l'engagement de la Fondation à soutenir et à servir la culture dans le monde arabe, faisant remarquer que la création de la chaire Abou El-Kacem Chebbi se veut une tribune pour rendre hommage au grand poète tunisien ainsi que pour encourager la création poétique et honorer les créateurs et les hommes de culture.

Dans le même contexte, le chef de l'Etat a rendu un vibrant hommage à la Fondation Al-Babtain pour ses grands efforts visant à resserrer les liens de coopération culturelle entre la Tunisie et le Koweït et à encourager la création culturelle dans le monde arabe, mettant l'accent sur tout l'intérêt que porte la Tunisie au développement de la culture en tant que facteur essentiel pour la promotion de la société.

A ce propos, Caïd Essebsi a réaffirmé la position de la Tunisie soutenant la paix et prônant la sécurité et la stabilité dans le monde.

Recevant le président de cette Fondation et son directeur général, Touhami Abdouli, le chef de l'Etat a accueilli favorablement cette invitation et salué cette initiative qui, a-t-il dit, « ne manquera pas de contribuer à enraciner la culture de la paix ».

