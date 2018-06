Afrique Centrale: PRMN - Entre présentation des activités, présentation nationale de mise à niveau des entreprises et l'heure du bilan.

La réunion du Comité National de Mise à Niveau (Conami) s'est tenue ce vendredi 29 juin à la Direction Générale de l'Industrie et de la Compétitivité à Libreville. Il s'est agi de présenter les activités que le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau de l'Afrique Centrale (PRMN) depuis 2015 à nos jours. Ladite rencontre a été présidée par Carmen Ndaot, Ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national.

C'est la énième réunion du Comité National de Mise à Niveau (Conami), présidée par la Ministre en charge de l'Industrie et l'Entrepreneuriat, Carmen Ndot. Laquelle réunion a coïncidé avec le bilan Programme de Restructuration et de Mise à Niveau de l'Afrique Centrale (PRMN), représenté par son Conseiller Technique Principal, Ousman Sy. Il se satisfait d'ailleurs de sa mission.

La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national,toujours à l'écoute des ses interlocuteurs, reste optimiste quant à l'avenir des entreprises gabonaises. Carmen Ndaot a indiqué qu'il y a une lueur d'espoir de travailler davantage. Elle reconnait d'ailleurs que les partenaires des intenses internationales sont un appui pour le Gabon. Travailler de manière cavalière ne bénéficie pas aux entreprises et aux entrepreneurs, précise-t-elle.

Selon Jonas Mangoubou Boumanga, Coordinateur du Bureau de Mise à Niveau des Entreprises industrielles et des services liés à l'industrie ; « La Réunion de ce matin s'est articulée sur la présentation des activités que le programme a réalisée depuis 2015 à aujourd'hui. Il s'est aussi agi de la présentation du programme national de mise à niveau en perspective de la pérennisation dudit programme. Il faut dire que le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau de l'Afrique Centrale (PRMN) est un programme sous- régional qui regroupe sept pays de l'Afrique centrale dont le Gabon en fait partie. Ce programme est financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel). Le mandat de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est de promouvoir et d'accélérer le développement industriel durable des pays en voie de développement et des économies en transition ».

Ce qu'on retient de ce programme, nous dira le Coordinateur : « C'est qu'au cours des activités que nous avons eues à mener durant ces trois années, nous avons accompagné six entreprises à la mise à niveau. Ces entreprises qui ont bénéficié de l'accompagnement du programme, ont témoigné des biens faits et ont souhaité que le gouvernement en tienne compte. Aussi, ont-ils souhaité que les autorités en charge puissent prendre des mesures incitatives. Si ce n'est reconduire le programme pour les années à venir ».

Le sentiment qui se dégage de membre du Conami et des chefs d'entreprises est celui de satisfaction dira Jonas Mangoubou Boumanga, Coordinateur du Bureau de Mise à Niveau des Entreprises industrielles et des services liés à l'industrie.

On rappelle à des fins utiles que l'ONUDI est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir le développement industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la sauvegarde d'un environnement durable.