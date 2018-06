Cote d'Ivoire: Le Groupe NSIA sous l'éteignoir de Janine DIAGOU

C'est le printemps de la valse. Du Bénin à la Guinée, en passant par le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les Directeurs généraux passent sous l'éteignoir de Janine Diagou.

Selon des informations de Confidentiel Afrique, le haut etablishment accélère le rebranding des ex filiales et succursales de Diamond Bank en Afrique de l'Ouest francophone. Le fringant financier Béninois qui officiait jusqu'alors à NSIA FINANCES à Abidjan depuis son départ de BOA CAPITAL SECURITIES, l'Ex ACTIBOURSE OMO Dele EGUE est vite tombé en disgrâce.

A Diamond Bank Bénin, après le passage à l'échafaud DGA et DG , les cadres, agents de maitrise et employés frémissent de peur. Des sources bien informées indiquent que l'onde de choc s'étend de plus en plus et derrière cette grosse opération se cache la main déclenchée Janine et pilotée par Leonce. Des indiscrétions ont révélé à Confidentiel Afrique que les dégâts collatéraux sont d'une telle ampleur qu'ils risqueraient d'électrocuter et de défenestrer jusqu'à 300 à 400 personnes jugées indésirables par Janine Diagou.

Selon nos informations, Mme CHRYSTELE ZONGO DIENG, le DGA de NSIA Bank Guinée passe actuellement ce vendredi29 Juin 2018 depuis 15 heures en audition à la Banque centrale de la République de Guinée pour son agrément ou le rejet de sa demande d'agrément.

Le banquier ivoirien M. AMOIAKON, ancien Directeur des Risques de NSIA BANK CI dépêché à Diamond Bank Bénin comme DGA vient de se voir installer dans les fonctions de DG de la filiale de NSIA BANK CI au Bénin par le Groupe NSIA.

D'autres têtes vont tomber dans les semaines à venir et devront avoir leurs remplacements par la cohorte qui joue des coudes dans l'ombre.