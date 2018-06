Burkina Faso: Energie - Près de 500 milliards FCFA pour plus d'électricité

la mise en ligne, l'autonomisation, la dématérialisation des différentes procédures. A ce titre environ 490 démarches administratives ont été identifiées. A en croire M. Dandjinou, leur simplification, mise en ligne et dématérialisation sont prévues pour 2020, toute chose qui facilitera l'accès des services aux usagers et la performance de l'administration publique burkinabè.

En plus de cela, le conseil a adopté trois documents de propositions de lois relatifs au Millenium challenge account. Pour le ministre de la Communication, cela répond au respect des différentes étapes dans la mise en œuvre du processus. Cette proposition de loi consiste à l'adoption des projets avant d'entrer de plain-pied dans la quatrième phase qui concerne les études de faisabilité. Le ministre a indiqué que trois projets ont été retenus. Le premier porte sur le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité. Quant au deuxième, il se rapporte à l'offre en matière de fourniture d'électricité alors que le troisième vise une meilleure accessibilité des Burkinabè à l'électricité. Le coût de ces projets, selon Rémis Fulgance Dandjinou, s'élève à 489,1 milliards FCFA. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le conseil a adopté des démarches administratives visant

Plusieurs dossiers relatifs à des départements ministériels ont été abordés au conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 20 juin 2018, à Ouagadougou. Au niveau du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, un projet de loi portant sur le statut de l'agence judiciaire de l'Etat (AJE) a été adopté. Selon le porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, ce projet de loi consiste en une mutation de l'Agence judiciaire du trésor (AJT) en Agence judiciaire de l'Etat (AJE). Ce qui va, de son avis, renforcer les services juridiques au profit des départements ministériels. A l'entendre, cette mutation leur permettra d'affiner le caractère interministériel et induire une meilleure prise en charge des contentieux impliquant l'Etat. Il a justifié cette transformation par le fait que la complexité de ces contentieux fait perdre à l'Etat beaucoup d'argent.

