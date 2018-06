Algérie: WGC 2018 - Le PDG de Sonatrach participe à un panel sur l'énergie durable

BECHAR- La scène de la 11ème édition du festival culturel national de la musique et danse Diwane de… Plus »

Transmed et le GME (Gazoduc Maghreb-Europe) avec respectivement des capacités de 32 milliards de M3 et 11,5 milliards de M3, génèrent des revenus à ces pays, tout en les alimentant en gaz, a-t-il relevé.

Sur le plan externe, "le gaz algérien a joué un rôle majeur dans l'intégration régionale" à travers les deux gazoducs alimentant l'Europe, via le Maroc et la Tunisie, a noté le PDG.

L'Algérie pionnière dans l'industrie gazière, en particulier le GNL, compte investir 20 milliards de dollars durant les cinq prochaines années pour développer de nouveaux gisements gaziers et renforcer les capacités de transport et de liquéfaction du gaz .

Evoquant le rôle du gaz dans la satisfaction des besoins énergétiques du pays, M. Ould Kaddour a expliqué que l'Algérie avait opté depuis son indépendance au renforcement des infrastructures de gaz et d'électricité our améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Actuellement près de 60% de la population est raccordée aux réseaux de distribution de gaz.

Le gaz, une énergie propre, pourrait occuper une place importante dans le futur mix énergétique et aider à accroître l'accès à l'énergie en quantités suffisantes et à des prix abordables, a-t-on souligné lors de ce panel.

