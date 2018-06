Algérie: Le P-dg de Sonatrach rencontre à Washington les dirigeants de Solar, Air Product, Hyndai et KBR

BECHAR- La scène de la 11ème édition du festival culturel national de la musique et danse Diwane de… Plus »

M.Ould Kaddour a rencontré à cet effet les dirigeants du groupe américain Anadako, et l'autre américain Chevron, l'italien Enel et le nippon, Coo Itochu.

Auparavant, le P-dg de Sonatrach s'est entretenu avec le patron de BP, Bob Dudley, le dirigeant d'ExxonMobil, Darren Woods, et ses deux vice-présidents David Maclean et Brad Corson.

Plus grand fournisseur d'hydrogène et d'hélium au monde, Air Pruduct & Chemicals est aussi leader mondial de l'approvisionnement pour les marchés à forte croissance comme les matériaux pour semi-conducteurs, l'hydrogène de raffinerie, la gazéification du charbon et la liquéfaction du gaz naturel.

WASHINGTON- Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, s'est entretenu à Washington avec les dirigeants d'Air Products & Chemicals, Solar Turbines, Hyndai Engineering et de Kellog Brown & Root (KBR) avec lesquels il a abordé les possibilités de partenariat dans le raffinage, le GNL et les gaz industriels.

