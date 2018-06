Afrique: Sommet de l'UA - Combattre la corruption pour instaurer un climat propice au développement économique

Réunis les 28 et 29 juin à Bruxelles sur le préoccupant sujet, les dirigeants européens ont… Plus »

Dans le cadre du mécanisme d'évaluation de la mise en oeuvre de cette convention, l'Algérie avait fait l'objet en 2013 d'une évaluation par les pairs au titre du premier cycle d'examen qui a porté sur deux chapitres de la Convention des Nations unies contre la corruption, à savoir "l'incrimination, détection et répression" et "la coopération internationale".

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia avait indiqué lors du 30ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, en janvier dernier, à Addis-Abeba, que la lutte contre la corruption était étroitement liée à "la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie, de sorte à ce que le phénomène de la corruption recule à mesure de la progression dans l'édification d'un Etat juste avec des institutions fortes et crédibles".

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika n'a jamais cessé de réitérer la volonté de l'Algérie de lutter contre la corruption. A cet effet, l'Algérie a adopté plusieurs textes de lois pour mettre à jour son arsenal législatif et a mis aussi en place des organes consacrés à la prévention et à une lutte efficace contre le fléau de la corruption.

Cet organe adresse au président de la République un rapport annuel d'évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, dans lequel il mentionne les insuffisances relevées en la matière et des recommandations proposées, le cas échéant.

Elle a déjà institué en 2016 un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, conformément à la Constitution révisée et adoptée en février de la même année.

En Algérie, la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption a été concrétisée par la mise en place de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLCC), ce qui lui permet de figurer parmi les pays pionniers en Afrique en matière de lutte contre ce fléau qui a tendance à se généraliser à travers le continent et de par le monde.

L'adoption de cette stratégie et de cette feuille de route facilitera le développement du continent à travers la mise en oeuvre des plans de développement nationaux, de l'Agenda 2063 et des Objectifs du développement durable (ODD).

Placé sous le thème "Remporter la lutte contre la corruption: une voie durable pour la transformation de l'Afrique", ce sommet aura à traiter cette question majeure et cruciale avec pour objectif de parvenir à la prospérité et l'essor économique pour le continent africain.

Nouakchott — Les dirigeants africains se pencheront lors du 31ème sommet de l'Union africaine, prévu les 1er et 2 juillet prochain à Nouakchott (Mauritanie), sur l'épineuse question de la corruption pour faire de ce continent un havre de paix, d'intégration et de développement économique.

