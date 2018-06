Algérie: Partenariat entre une filiale de Sonelgaz et une entreprise russe

BECHAR- La scène de la 11ème édition du festival culturel national de la musique et danse Diwane de… Plus »

De plus, CEEG participera à la mise en service de la centrale et formera les cadres soudanais à l'exploitation et à la maintenance. Elle sera aussi chargée de la réalisation d'une ligne électrique de 220 kv d'une longueur de 105 km avec des équipements produits en Algérie (pylônes, câbles ...).

Dans ce cadre, une première réunion regroupant les représentants des parties concernées (CEEG, la société soudanaise pour la production thermique, le coordinateur des relations économiques arabo-russes et, en même temps, représentant de la société russe Machinoimport) a été organisées en mai dernier à Alger en vue de trouver une formule d'accord sur le financement de cet important projet et sa mise en oeuvre au Soudan.

