Algérie: Reddition d'un terroriste en possession d'une arme à Tamanrasset (MDN)

BECHAR- La scène de la 11ème édition du festival culturel national de la musique et danse Diwane de… Plus »

"Ces résultats réitèrent la détermination de toutes les composantes de l'ANP à faire régner la sécurité et la quiétude dans l'ensemble du territoire nationale et à assainir notre pays de ce qui reste du phénomène du terrorisme", conclut le MDN.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un (1) terroriste s'est rendu, aujourd'hui 29 juin 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région militaire), en possession d'un (1) pistolet automatique de type Kalachnikov et d'un (1) chargeur garnis de munition", précise la même source, ajoutant qu'il s'agit en l'occurrence "du dénommé +Okbaoui Badi+, dit +Abou EL-Hassane+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.