Togo: Faure a pris « grand plaisir » à échanger avec Buhari

Alors que d'aucuns disaient que les relations entre les deux hommes ont pris des coups de froid depuis l'éclatement de la crise politique au Togo en Août 2017 et les sorties du président nigérian pas souvent favorable au locataire de la Marina togolaise, jusqu'au point où les deux hommes s'éviteraient lors des rencontres sous-régionales et autres sommets des chefs d'Etat soit de l'UA ou des Nations Unies et autres, le Chef de l'Etat togolais, également président en exercice de la CEDEAO, Faure Gnassingbé a semblé prouver le contraire ce jour, en se rendant à la résidence présidentielle de Katsina (nord) du Nigeria.

« Je me suis rendu ce jour à Abuja dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié », indiquait-il sur son compte Twitter, le chef de l'Etat togolais qui pourrait voir son mandat à la tête de la CEDEAO prendre fin le 31 Juillet prochain lors du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'instance sous-régionale et de la CEEAC.

Faure Gnassingbé, qui fait face à une fronde à l'interne depuis déjà dix mois avec des mouvements de rue qui ont obligé à aller à la table de discussion sous une médiation de la CEDEAO, a aussi ajouté que « c'est donc avec grand plaisir que j'ai échangé avec mon homologue nigérian @MBUhari autour de sujets liés au développement de nos deux pays, la CEDEAO et l'Afrique ».

Selon certaines informations, c'est son homologue nigérian Mahamadu Buhari qui devra le remplacer à la tête de la CEDEAO.