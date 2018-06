Togo: « Chez Total, on en fera toujours plus pour vous »

Lomé, 25 Juin 2018 -Total revient avec une nouvelle campagne qui sera déployée sur une multitude de supports médias. Au cœur de cette prise de parole publicitaire : la proximité client, avec l'accroche « Chez Total, on en fera toujours plus pour vous » :https://www.youtube.com/watch?v=Lvj7qa__pPk

Le film met en scène celles et ceux qui font vivre les stations et qui incarnent, au quotidien, la proximité, le sens du service et l'engagement de la marque vis-à-vis de ses clients. À travers la mise en situation d'une journée ordinaire d'un gérant de station, d'un pompiste, d'un mécanicien, d'un laveur ou du personnel en boutique,Total y montre ses stations telles qu'elles sont : de véritables lieux de vie.

Ce film est également un clin d'œil au football, sport populaire, festif et fédérateur qui tient une place de choix dans le cœur des africains et des togolais. C'est aussi un rappel du partenariat noué depuis 2016 entre Total et la Confédération Africaine de Football. Cet engagement souligne la volonté du Groupe de renforcer davantage ses liens et sa proximité avec un continent qui fait partie intégrante de son ADN.

Avec un film TV, des formats digitaux, des affiches déclinées sur tous les services clefs des stations-service la campagne ne devrait pas passer inaperçue auTogo, tout particulièrement friand de communication digitale.

* * * * *

À propos de Total Togo

Présent depuis plus de 60 ans au Togo, Total Togo offre ses services à travers quatre-vingt et trois (83) stations-services dans tout le Togo. Il est aujourd'hui le leader en matière de distribution de produits pétroliers.

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 110 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 16 000 stations-service dans 65 pays. 4ème distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.