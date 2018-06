Mauritanie: Le vice-président de la CENI visite un certain nombre de centres du RAVEL

Le vice-président de la CENI, M. Ethmane Ould Bidjel, a effectué, jeudi, une visite d'information et de prise de contact dans un certain nombre de centres de recensement administratif à vocation électorale, accompagné de membres de la même institution.

Le processus de recensement à vocation électorale est mené sous la supervision de la Commission électorale indépendante en coopération avec l'Office National de la Statistique.

La visite comprenait des centres de statistiques administratives dans les communes de Teyarett et de Dar-Naïm, wilaya de Nouakchott nord, Arafat et Riyad, wilaya de Nouakchott sud.

Le vice-président et les membres du comité de pilotage ont écouté les explications fournies par les responsables des centres sur la manière de se faire inscrire en quelques secondes sur la liste électorale à travers l'exploitation de la carte d'identification biométrique et la remise, sans délai, d'un récépissé au déclarant.

A la fin de cette visite d'inspection, le vice-président de la Commission Electorale Indépendante a indiqué dans une déclaration à l'Agence Mauritanienne d'Information a exprimé sa satisfaction quant au processus qui va bon train et le taux de participation augmente avec le temps, soulignant qu'il n'y a pas de problèmes.

Il a souligné que le processus de recensement administratif à vocation électorale est un processus exhaustif visant à recenser tous les Mauritaniens et Mauritaniennes âgés de 18 ans et plus, à la date du scrutin, et détenant leur carte d'identité biométrique nationale. Il a également appelé les partis politiques et les acteurs à jouer leur rôle dans le processus de sensibilisation des citoyens pour le tour intensif des centres de statistiques et d'enregistrement pour pouvoir exercer leur devoir de citoyen, et voter selon leurs choix.

De son côté, M. Taleb Ould Mahjoub, directeur général adjoint de l'Office National de Statistiques, a souligné que son institution avait pour mission de former les enquêteurs qui procèdent au recensement, processus qui a été couronné de succès sous la supervision de la CENI.

Il convient de noter que le nombre de centres de recensement dans la wilaya de Nouakchott nord est de 40 centres répartis comme suit: Teyarett 10 centres, Dar-aim 11 et Toujounine 16, tandis que les centres de la wilaya de Nouakchott Sudsont au nombre de 43 répartis ainsi qu'il suit : 18 centres à Arafat, 13 à El Mina et 12 à Riyad.