Sénégal: Moutons de Tabaski - Vers un maintien du niveau d'approvisionnement des marchés de Kaffrine

Le maire de Dakar, en prison depuis mars 2017 et condamné en première instance à 5 ans de prison… Plus »

Elle a également rappelé les efforts consentis par le ministère de l'Elevage et des Productions animales dans le cadre de l'alimentation du bétail. "En attendant l'installation définitive de l'hivernage, les départements de Kaffrine et de Koungheul ont chacun reçu 100 tonnes d'aliments de bétails", a-t-elle fait valoir.

Le chef du service régional de l'élevage et des productions animales de Kaffrine intervenait lors d'un comité régional de développement (CRD) consacré au bilan de la campagne de commercialisation des moutons lors de la Tabaski de l'année dernière et aux préparatifs de celle de 2018, prévue vers les 21-22 août 2018.

"En 2016, nous avions enregistré 66 000 têtes de moutons de Tabaski, et l'année dernière, plus de 107 mille moutons sur les marchés de la région de Kaffrine. Pour cette année on espère avoir la même quantité ou plus", a déclaré Fatou Ka Sow.

Kaffrine — Le service régional de l'élevage et des productions animales de Kaffrine (centre) table pour la prochaine fête de la Tabaski, sur un niveau d'approvisionnement en moutons identique à celui de l'année dernière, estimé à plus de 107 000 têtes, a indiqué la responsable dudit service.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.