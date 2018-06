Sénégal: Une responsable d'ONU Femme décline 5 piliers pour une agriculture résiliente

Le maire de Dakar, en prison depuis mars 2017 et condamné en première instance à 5 ans de prison… Plus »

"Pour favoriser les femmes, il faut d'abord comprendre leurs rôles dans la commercialisation des aliments, dans l'aspect économique du pays et ce rôle qu'on doit renforcer pour mieux les aider à avoir plus de finances ou de liquidité", a quant à lui indiqué Simon Renk, conseiller régional pour l'analyse des marchés au PAM.

"Pendant très longtemps, on nous a confinées à la micro-finance. Il est essentiel d'avoir maintenant des guichets dédiés aux femmes, des lignes de crédit et des fonds de garantie, pour leur permettre d'aller à une échelle beaucoup plus grande", a-t-elle expliqué.

S'agissant du deuxième pilier, elle a soutenu qu'il est important d'aider les femmes à avoir plus de terre, d'engrais, de semences, d'équipements et d'informations, pour augmenter leur productivité.

